ZIB 17:00 vom 15.11.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB 17:00
Folge 767: ZIB 17:00 vom 15.11.2025
7 Min.Folge vom 15.11.2025
Meinl-Reisinger kritisiert Budgetmisere | Stocker ortet Reformstau bei Wirtschaftskammer | 12 Millionen Sudanesen flüchten vor Bürgerkrieg | Chilenen wählen Präsident und Parlament | Papst gibt Filmbranche Audienz | Vorschau auf "Aktuell nach fünf" | Wetter
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB 17:00
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2