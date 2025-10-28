ZIB 17:00 vom 28.10.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB 17:00
Folge 749: ZIB 17:00 vom 28.10.2025
7 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12
Neue Vorwürfe gegen SOS-Kinderdorf | Hurrikan "Melissa" kurz vor Jamaika | Studie sieht enorme Klima-Kosten | Auszeichnung für ORF-Journalistin Constanze Ertl | Hinweis "Aktuell nach fünf" | Wetter
ZIB 17:00
Copyrights:© ORF 2