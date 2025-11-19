ZIB 17:00 vom 19.11.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB 17:00
Folge 771: ZIB 17:00 vom 19.11.2025
6 Min.Folge vom 19.11.2025
Grüne fordern Konsensprinzip im Sexualstrafrecht | Kritik um Barrieren für Kinder mit Behinderung | Spannungen zwischen Polen und Russland spitzen sich zu | Nexperia-Konflikt zeigt erste Entspannungstendenzen | Hinweis: "Aktuell nach fünf" | Wetter
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB 17:00
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2