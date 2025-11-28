Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB 17:00 vom 28.11.2025

ORF2Staffel 2025Folge 780vom 28.11.2025
Finanzministerium berät über neuen Stabilitätspakt | Westhoff (ORF): "Einigung wahrscheinlicher als Abbruch" | Rechnungshof kritisiert hohe Kosten der Altersteilzeit | Ungarns Premier Orbán reist nach Moskau | Todesopferzahl nach Hochhausbrand in Hongkong steigt | Hinweis: "Aktuell nach fünf" | Wetter

ORF2
