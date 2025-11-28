ZIB 17:00 vom 28.11.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB 17:00
Folge 780: ZIB 17:00 vom 28.11.2025
7 Min.Folge vom 28.11.2025
Finanzministerium berät über neuen Stabilitätspakt | Westhoff (ORF): "Einigung wahrscheinlicher als Abbruch" | Rechnungshof kritisiert hohe Kosten der Altersteilzeit | Ungarns Premier Orbán reist nach Moskau | Todesopferzahl nach Hochhausbrand in Hongkong steigt | Hinweis: "Aktuell nach fünf" | Wetter
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB 17:00
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2