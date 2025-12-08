ZIB 17:00 vom 08.12.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 790: ZIB 17:00 vom 08.12.2025
6 Min.Folge vom 08.12.2025
Gespräche zum Ukraine-Frieden in London | Neue Eskalation zwischen Thailand und Kambodscha | Starkes Erdbeben vor Japans Nordostküste | Tote durch hohe Wellen auf Teneriffa | Demonstration für mehr Schulassistenz in Graz | Hinweis "Aktuell nach fünf" | Wetter
