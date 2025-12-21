ZIB 17:00 vom 21.12.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB 17:00
Folge 803: ZIB 17:00 vom 21.12.2025
6 Min.Folge vom 21.12.2025
Themen | Künstler Arnulf Rainer gestorben | Servicenummer 1450 soll Arztpraxen entlasten | Russland weist Vorschläge Europas zurück | USA beschlagnahmen weiteren venezolanischen Öltanker | Vorschau auf "Aktuell nach fünf" | Wetter
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB 17:00
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2