Dutzende Tote bei Lokalbrand in Crans Montana | Tote bei Explosionen und Bränden in Deutschland | Van der Bellen betont Bedeutung Europas | Zypern übernimmt EU-Ratsvorsitz von Dänemark | "Aktuell nach fünf" berichtet über Verletzte zu Silvester | Wetter
