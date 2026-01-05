ZIB 17:00 vom 05.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Folge 814: ZIB 17:00 vom 05.01.2026
UNO-Sicherheitsrat behandelt US-Angriff | Gericht ahndet Kommentare gegen Brigitte Macron | Laut SPÖ sollen Wahlärzte Kassenpatienten übernehmen | Alle Crans-Montana-Opfer identifiziert | Vorschau auf "Aktuell nach fünf" | Wetter
