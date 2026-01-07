Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB 17:00

ZIB 17:00 vom 07.01.2026

ORF2Staffel 2026Folge 816vom 07.01.2026
ZIB 17:00 vom 07.01.2026

ZIB 17:00 vom 07.01.2026Jetzt kostenlos streamen

ZIB 17:00

Folge 816: ZIB 17:00 vom 07.01.2026

6 Min.Folge vom 07.01.2026

USA setzen russischen Tanker fest | USA bekräftigen Anspruch auf Grönland | Niedrige Spritpreise lassen hohe Inflation leicht sinken | Frankreich nimmt Abschied von Brigitte Bardot | "Aktuell nach fünf" berichtet über tödliche Brände in Wien und Klagenfurt | Wetter

Weitere Folgen in Staffel 2026

Alle Staffeln im Überblick

ZIB 17:00
ORF2
ZIB 17:00

ZIB 17:00

Alle 2 Staffeln und Folgen