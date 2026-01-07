ZIB 17:00 vom 07.01.2026Jetzt kostenlos streamen
USA setzen russischen Tanker fest | USA bekräftigen Anspruch auf Grönland | Niedrige Spritpreise lassen hohe Inflation leicht sinken | Frankreich nimmt Abschied von Brigitte Bardot | "Aktuell nach fünf" berichtet über tödliche Brände in Wien und Klagenfurt | Wetter
