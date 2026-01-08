ZIB 17:00 vom 08.01.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 17:00
Folge 817: ZIB 17:00 vom 08.01.2026
7 Min.Folge vom 08.01.2026
Tödlicher Einsatz von Einwanderungsbehörde | Sturmtief bringt Schnee, Kälte und Glatteis | Zivildienst unverzichtbar für Versorgungssystem | Messe in Las Vegas zeigt Zukunftsinnovationen | Hinweis "Aktuell nach fünf" | Wetter
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB 17:00
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2