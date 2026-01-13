Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 2026Folge 822vom 13.01.2026
8 Min.Folge vom 13.01.2026

Eischaos legt Osten lahm | Dramatische Opferzahlen bei Protesten im Iran | Regierung startet mit Klausur ins politische Jahr | Vertrauen in staatliche Pension sinkt deutlich | Hinweis "Aktuell nach fünf" | Wetter

