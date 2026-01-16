ZIB 17:00 vom 16.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Folge 825: ZIB 17:00 vom 16.01.2026
Regierung: Milliarden-Paket soll Industrie stärken | Forderung nach Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen | Syrien: Armee plant Angriffe auf kurdische Gebiete | Robbie Williams veröffentlicht neues Album "Britpop" | Vorschau "Aktuell nach fünf" | Wetter
