ZIB 17:00

ZIB 17:00 vom 18.01.2026

ORF2Staffel 2026Folge 827vom 18.01.2026
ZIB 17:00 vom 18.01.2026

10 Min.Folge vom 18.01.2026

Senkung der Mehrwertsteuer: Babler nennt erste Details | Grönland: Suche nach Strategien gegen Trumps Zölle | Syrien: Konflikt mit Kurden spitzt sich zu | 100 Jahre "Grüne Woche" in Berlin | Europäischer Filmpreis: Joachim Trier räumt ab | Film erzählt palästinensische Familiengeschichte | Vorschau auf "Aktuell nach fünf" | Wetter

