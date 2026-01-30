ZIB 17:00 vom 30.01.2026Jetzt kostenlos streamen
7 Min.Folge vom 30.01.2026
Volksbefragung zum Wehrdienst gefordert | Debatte um Gesundheitsreform und Wehrdienst | Tourismusbranche verzeichnet Rekordjahr | Jetten wird jüngster Regierungschef der Niederlande | Hinweis: "Aktuell nach fünf" | Wetter
