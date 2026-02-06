ZIB 17:00 vom 06.02.2026Jetzt kostenlos streamen
Folge 846: ZIB 17:00 vom 06.02.2026
Krise bei Stellantis verschärft sich | Anschlag auf General in Moskau verübt | Unwetter fordern Todesopfer in Spanien und Portugal | Deutschland: 12-Jähriger unter Mordverdacht | Hinweis: "Aktuell nach fünf" | Wetter
