ZIB 17:00 vom 07.02.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 17:00
Folge 847: ZIB 17:00 vom 07.02.2026
6 Min.Folge vom 07.02.2026
Nähere Details zu Wehrdienst-Volksbefragung | Ukraine: Russischer Großangriff legte Stromversorgung lahm | Trump zeigt sich mit Iran-Gesprächen zufrieden | Sturmtief trifft Portugal, Spanien und Marokko | Vorschau auf "Aktuell nach fünf" | Wetter
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB 17:00
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2