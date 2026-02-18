ZIB 17:00 vom 18.02.2026Jetzt kostenlos streamen
Ukraine: Auch Tag zwei ergebnislos | Konflikt zwischen Ukraine und IOC verschärft sich | Van der Bellen unterstützt längeren Wehrdienst | Mittleres Management für Schulen angekündigt | Hinweis auf "Aktuell nach fünf" | Wetter
