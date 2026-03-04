Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB 17:00 vom 04.03.2026

Iran will Israels Botschaften weltweit attackieren | Spanien verbietet USA Nutzung seiner Militärbasen | Österreichs Sicherheitsrat sieht keine erhöhte Bedrohungslage | Ex-Verfassungsschützer Ott soll steht wegen Spionagevorwürfen vor Gericht | "Aktuell nach fünf" berichtet über Gestrandete in Nahost | Wetter

