ZIB 17:00 vom 16.05.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 17:00
Folge 947: ZIB 17:00 vom 16.05.2026
7 Min.Folge vom 16.05.2026
London: Tausende Polizeikräfte bei Großdemos | Sorge im Ebola-Ausbruch im Kongo | Lohntransparenz-Verhandlungen stocken | Buckelwal "Timmy" gestorben | Mega-Event ESC-Finale: 25 Länder wollen gewinnen | Vorschau: "Aktuell nach eins" | Wetter
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB 17:00
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF 2