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ZIB 17:00 vom 16.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 947vom 16.05.2026
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Folge 947: ZIB 17:00 vom 16.05.2026

7 Min.Folge vom 16.05.2026

London: Tausende Polizeikräfte bei Großdemos | Sorge im Ebola-Ausbruch im Kongo | Lohntransparenz-Verhandlungen stocken | Buckelwal "Timmy" gestorben | Mega-Event ESC-Finale: 25 Länder wollen gewinnen | Vorschau: "Aktuell nach eins" | Wetter

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