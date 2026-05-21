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ZIB 17:00 vom 21.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 952vom 21.05.2026
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Folge 952: ZIB 17:00 vom 21.05.2026

6 Min.Folge vom 21.05.2026

Ungarns neuer Premier Magyar besucht Wien | Pensionen werden unter Inflationsrate erhöht | Air France und Airbus nach Absturz verurteilt | Prozess um Versicherungsbetrug am Himalaya | Vorschau auf "Aktuell nach fünf" | Wetter

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