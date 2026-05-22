ZIB 17:00 vom 22.05.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 17:00
Folge 953: ZIB 17:00 vom 22.05.2026
6 Min.Folge vom 22.05.2026
Uni-Sparpläne: SPÖ lenkt ein | Rechnungshof fordert tiefere Gesundheitsreformen | NATO-Treffen in Schweden | Kongo: Ebola breitet sich weiter aus | Vorschau auf "Aktuell nach fünf" | Wetter
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB 17:00
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF 2