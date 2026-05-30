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ZIB 17:00 vom 30.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 961vom 30.05.2026
ZIB 17:00 vom 30.05.2026

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Folge 961: ZIB 17:00 vom 30.05.2026

7 Min.Folge vom 30.05.2026

Marterbauer: Budgetverhandlungen abgeschlossen | Spritpreisbremse wird verlängert | Brenner blockiert: Protest gegen Transitverkehr | Vorschau auf "Aktuell nach fünf" | Champions-League-Finale in Budapest | CL: Paris bereitet sich auf Ausschreitungen vor | Wetter

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