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ZIB 17:00 vom 01.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 963vom 01.06.2026
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Folge 963: ZIB 17:00 vom 01.06.2026

7 Min.Folge vom 01.06.2026

Arbeitslosigkeit: Vor allem Frauen betroffen | Bundesheer verkauft sieben Flugzeuge | Machtkampf in Ungarn zwischen Magyar und Orbán-Getreuen | Äthiopien wählt neues Parlament | Hinweis "Aktuell nach "Fünf" | Wetter

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