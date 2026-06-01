ZIB 17:00 vom 01.06.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 17:00
Folge 963: ZIB 17:00 vom 01.06.2026
7 Min.Folge vom 01.06.2026
Arbeitslosigkeit: Vor allem Frauen betroffen | Bundesheer verkauft sieben Flugzeuge | Machtkampf in Ungarn zwischen Magyar und Orbán-Getreuen | Äthiopien wählt neues Parlament | Hinweis "Aktuell nach "Fünf" | Wetter
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