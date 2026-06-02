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ZIB 17:00
Folge 964: ZIB 17:00 vom 02.06.2026
7 Min.Folge vom 02.06.2026
Russischer Großangriff erschüttert Ukraine | Wirtschaftskammer streicht jeden vierten Job in Wien | Caritas und Volkshilfe warnen vor Sozialkürzungen | Festival-Besucher können sich Müllpfand zurückholen | Hinweis "Aktuell nach Fünf" | Wetter
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