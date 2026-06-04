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ZIB 17:00

ZIB 17:00 vom 04.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 966vom 04.06.2026
ZIB 17:00 vom 04.06.2026

ZIB 17:00 vom 04.06.2026Jetzt kostenlos streamen

ZIB 17:00

Folge 966: ZIB 17:00 vom 04.06.2026

6 Min.Folge vom 04.06.2026

Israel und Libanon halten an Waffenruhe fest | Grenzkontrollen: Karner widerspricht Brunner | Ausschreitungen bei Bildungsprotesten in Brüssel | Zunahme an Organtransplantationen | Vermisster Bergführer am Everest gerettet | Vorschau "Aktuell nach fünf" | Wetter

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