ZIB 17:00 vom 04.06.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 17:00
Folge 966: ZIB 17:00 vom 04.06.2026
6 Min.Folge vom 04.06.2026
Israel und Libanon halten an Waffenruhe fest | Grenzkontrollen: Karner widerspricht Brunner | Ausschreitungen bei Bildungsprotesten in Brüssel | Zunahme an Organtransplantationen | Vermisster Bergführer am Everest gerettet | Vorschau "Aktuell nach fünf" | Wetter
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