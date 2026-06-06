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ZIB 17:00 vom 06.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 968vom 06.06.2026
ZIB 17:00 vom 06.06.2026

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Folge 968: ZIB 17:00 vom 06.06.2026

6 Min.Folge vom 06.06.2026

SPÖ will Klagsflut bei Postings eindämmen | USA und Iran setzen Angriffe fort | Kosovaren wählen neues Parlament | Papst Leo XIV. besucht Spanien | "Aktuell nach fünf" berichtet über Schüsse in Graz | Wetter

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