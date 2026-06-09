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ZIB 17:00
Folge 971: ZIB 17:00 vom 09.06.2026
7 Min.Folge vom 09.06.2026
Regierung rudert bei Parteienförderung zurück | Seniorenrat feiert 50-jähriges Bestehen | Länder gaben 2026 Rekordsumme für Atomwaffen aus | Erwärmung führt zu niedrigeren Grundwasserständen | "Aktuell nach fünf" berichtet über eine Braunbärsichtung in Vorarlberg | Wetter
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