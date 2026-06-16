ZIB 17:00 vom 16.06.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 17:00
Folge 979: ZIB 17:00 vom 16.06.2026
7 Min.Folge vom 16.06.2026
Regierung verhandelt über Reformen | Regierung zieht Bilanz zur Industriestrategie | G7-Staaten wollen Druck auf Russland erhöhen | Festnahmen nach Sabotage auf Italiens Bahnnetz | FACC: Leichenteile in Paketen gefunden | Hinweis: "Aktuell nach fünf" | Wetter
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