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ZIB 17:00 vom 16.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 979vom 16.06.2026
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Folge 979: ZIB 17:00 vom 16.06.2026

7 Min.Folge vom 16.06.2026

Regierung verhandelt über Reformen | Regierung zieht Bilanz zur Industriestrategie | G7-Staaten wollen Druck auf Russland erhöhen | Festnahmen nach Sabotage auf Italiens Bahnnetz | FACC: Leichenteile in Paketen gefunden | Hinweis: "Aktuell nach fünf" | Wetter

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