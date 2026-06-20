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ZIB 17:00 vom 20.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 983vom 20.06.2026
ZIB 17:00 vom 20.06.2026

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Folge 983: ZIB 17:00 vom 20.06.2026

7 Min.Folge vom 20.06.2026

Libanon: Angriffe trotz Waffenruhe | Ein Toter bei Güterzug-Unfall in München | FPÖ feiert 70-jähriges Bestehen | Regierung erhöht Budget für Digitalisierung | Vorschau "Aktuell nach fünf" | Wetter

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