ZIB 17:00 vom 20.06.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 17:00
Folge 983: ZIB 17:00 vom 20.06.2026
7 Min.Folge vom 20.06.2026
Libanon: Angriffe trotz Waffenruhe | Ein Toter bei Güterzug-Unfall in München | FPÖ feiert 70-jähriges Bestehen | Regierung erhöht Budget für Digitalisierung | Vorschau "Aktuell nach fünf" | Wetter
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