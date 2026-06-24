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ZIB 17:00 vom 24.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 987vom 24.06.2026
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Folge 987: ZIB 17:00 vom 24.06.2026

6 Min.Folge vom 24.06.2026

Seniorenrat fordert Recht auf analoges Leben | Gutachten Thema im Pilnacek-U-Ausschuss | Scheitern der KV-Verhandlungen im Tourismus | Europa kämpft mit Rekordhitze über 40 Grad | Vorschau "Aktuell nach fünf" | Wetter

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