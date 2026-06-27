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ZIB 17:00 vom 27.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 990vom 27.06.2026
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Folge 990: ZIB 17:00 vom 27.06.2026

7 Min.Folge vom 27.06.2026

Rekordtemperaturen belasten ganz Europa | Weniger Asylanträge: hoher Anteil an Kleinkindern | Gegenseitige Angriffe von USA und Iran | Venezuela: Kaum noch Hoffnung auf Überlebende | Zehntausende feiern erste Pride-Parade nach Orban-Abwahl | Hinweis auf "Aktuell nach fünf" | Wetter

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