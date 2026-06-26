ZIB 2 History: 250 Jahre Vereinigte Staaten von AmerikaJetzt kostenlos streamen
ZIB 2 History
Folge 10: ZIB 2 History: 250 Jahre Vereinigte Staaten von Amerika
41 Min.Folge vom 26.06.2026
Ein Vierteljahrtausend Amerika: Erfolg, Einfluss und der Preis einer zerrissenen Gesellschaft. "ZIB 2 History" zeichnet den Weg der USA von der Unabhängigkeit 1776 bis zur modernen Supermacht nach. Sie beleuchtet politische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungen und zeigt, wie stark das Land die Welt prägt. Gleichzeitig thematisiert sie die Gegensätze zwischen Freiheitsideal und Machtpolitik sowie die tiefe gesellschaftliche Spaltung. Martin Thür führt durch eine historische Analyse von Mythos und Realität der Vereinigten Staaten. Bildquelle: ORF/Roman Bagner
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