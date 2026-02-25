Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB 2 History

ZIB 2 History: 1986 – Österreich im Umbruch

ORF2Staffel 1Folge 8vom 25.02.2026
ZIB 2 History: 1986 – Österreich im Umbruch

ZIB 2 History: 1986 – Österreich im UmbruchJetzt kostenlos streamen

ZIB 2 History

Folge 8: ZIB 2 History: 1986 – Österreich im Umbruch

34 Min.Folge vom 25.02.2026

Das Jahr 1986 markiert eine tiefgreifende Wende in Österreich: Im Mittelpunkt standen die Wahl Kurt Waldheims zum Bundespräsidenten und die damit verbundenen innen- und außenpolitischen Kontroversen, Jörg Haiders Aufstieg zum FPÖ-Chef und der darauffolgende Regierungswechsel, sowie der Skandal um Kardinal Groer, der weit über die katholische Kirche hinaus für Aufsehen sorgte. In "ZIB 2 History" beleuchten Armin Wolf und Zeitzeugen wie Andreas Khol und Franz Vranitzky die nachhaltigen Folgen dieser Ereignisse. Hinweis der Redaktion: Die Langfassungen der Interviews mit Andreas Khol und Franz Vranitzky ist unter den Links zu dieser Sendung verfügbar.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

ZIB 2 History
ORF2
ZIB 2 History

ZIB 2 History

Alle 1 Staffeln und Folgen