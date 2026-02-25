ZIB 2 History: 1986 – Österreich im UmbruchJetzt kostenlos streamen
ZIB 2 History
Folge 8: ZIB 2 History: 1986 – Österreich im Umbruch
Das Jahr 1986 markiert eine tiefgreifende Wende in Österreich: Im Mittelpunkt standen die Wahl Kurt Waldheims zum Bundespräsidenten und die damit verbundenen innen- und außenpolitischen Kontroversen, Jörg Haiders Aufstieg zum FPÖ-Chef und der darauffolgende Regierungswechsel, sowie der Skandal um Kardinal Groer, der weit über die katholische Kirche hinaus für Aufsehen sorgte. In "ZIB 2 History" beleuchten Armin Wolf und Zeitzeugen wie Andreas Khol und Franz Vranitzky die nachhaltigen Folgen dieser Ereignisse. Hinweis der Redaktion: Die Langfassungen der Interviews mit Andreas Khol und Franz Vranitzky ist unter den Links zu dieser Sendung verfügbar.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick