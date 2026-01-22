Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB 2-Interviews

"ZIB 2"-Langfassung: Chef-Statistikerin: "Inflation soll um 0,8 Prozentpunkte sinken"

ORF2Staffel 1Folge 11vom 22.01.2026
"ZIB 2"-Langfassung: Chef-Statistikerin: "Inflation soll um 0,8 Prozentpunkte sinken"

2025 war ein teures Jahr. Die Statistik Austria liefert jetzt die exakten Zahlen dazu. Wieder waren Wohnen, Energie und Lebensmittel die Preistreiber. Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin und damit Chefstatistikerin von Statistik Austria, ordnet die aktuelle Preisentwicklung ein.

