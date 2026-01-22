"ZIB 2"-Langfassung: Chef-Statistikerin: "Inflation soll um 0,8 Prozentpunkte sinken"Jetzt kostenlos streamen
ZIB 2-Interviews
Folge 11: "ZIB 2"-Langfassung: Chef-Statistikerin: "Inflation soll um 0,8 Prozentpunkte sinken"
13 Min.Folge vom 22.01.2026
2025 war ein teures Jahr. Die Statistik Austria liefert jetzt die exakten Zahlen dazu. Wieder waren Wohnen, Energie und Lebensmittel die Preistreiber. Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin und damit Chefstatistikerin von Statistik Austria, ordnet die aktuelle Preisentwicklung ein.
