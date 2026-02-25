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ZIB 2-Interviews

Langfassung: Politologe Rough im ZIB-2-Interview

ORF2Staffel 1Folge 20vom 25.02.2026
Langfassung: Politologe Rough im ZIB-2-Interview

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Folge 20: Langfassung: Politologe Rough im ZIB-2-Interview

11 Min.Folge vom 25.02.2026

Peter Rough, Politikwissenschafter am Hudson Institut und ehemaliger Mitarbeiter von US-Präsident Donald Trump in seiner ersten Amtszeit, kommentiert Trumps Rede zur Lage der Nation. Im Vergleich zu Europa floriere die US-Wirtschaft und Trump streiche das als "Cheerleader der Nation" hervor. Er rechnet zu 80 Prozent mit einem Militärschlag gegen den Iran. Sendungshinweis: ZIB 2 vom 25.02.2026 um 22:00 Uhr auf ORF 2 und im Livestream.

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