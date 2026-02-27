Zum Inhalt springenBarrierefrei
Langfassung: Matthias Zauner im "ZIB 2"-Interview

ORF2Staffel 1Folge 23vom 27.02.2026
10 Min.Folge vom 27.02.2026

Matthias Zauner, Landesgeschäftsführer der ÖVP Niederösterreich, kommentierte die Gastpatienten-Klage gegen Wien. Er betont, dass der bestehende Finanzausgleich die Situation regle und sieht keine Notwendigkeit für Nachverhandlungen. Sendungshinweis: ZIB 2 vom 27.02.2025 um 22:00 Uhr auf ORF 2 und im Livestream.

