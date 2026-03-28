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ZIB 2-Interviews

"Wien heute"-Langfassung: Bischöfin Cornelia Richter im Interview

ORF2Staffel 1Folge 34vom 28.03.2026
"Wien heute"-Langfassung: Bischöfin Cornelia Richter im Interview

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Folge 34: "Wien heute"-Langfassung: Bischöfin Cornelia Richter im Interview

11 Min.Folge vom 28.03.2026

Die Evangelische Kirche steht vor großen Herausforderungen. Diese soll erstmals eine Frau an ihrer Spitze lösen: Cornelia Richter, die zuvor als Professorin an der Universität Bonn tätig war und nun das Amt der Bischöfin übernommen hat. Sendungshinweis: "Wien heute" vom 28.03.2025 um 19:00 Uhr auf ORF 2 und im Livestream.

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