"Wien heute"-Langfassung: Bischöfin Cornelia Richter im InterviewJetzt kostenlos streamen
ZIB 2-Interviews
Folge 34: "Wien heute"-Langfassung: Bischöfin Cornelia Richter im Interview
11 Min.Folge vom 28.03.2026
Die Evangelische Kirche steht vor großen Herausforderungen. Diese soll erstmals eine Frau an ihrer Spitze lösen: Cornelia Richter, die zuvor als Professorin an der Universität Bonn tätig war und nun das Amt der Bischöfin übernommen hat. Sendungshinweis: "Wien heute" vom 28.03.2025 um 19:00 Uhr auf ORF 2 und im Livestream.
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