Langfassung: Gesundheitsgeneraldirektorin Katharina Reich im InterviewJetzt kostenlos streamen
ZIB 2-Interviews
Folge 59: Langfassung: Gesundheitsgeneraldirektorin Katharina Reich im Interview
12 Min.Folge vom 26.06.2026
Die extreme Hitze wird zur Belastungsprobe. Doch sind die bestehenden Schutzmaßnahmen ausreichend, oder braucht es ein Umdenken im Umgang mit Hitzewellen? Antworten gab Katharina Reich, Generaldirektorin für Öffentliche Gesundheit, im Studiogespräch. Sendungshinweis: "ZIB 2" am 26.06.2026 um 22.00 Uhr in ORF 2 und im Stream
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