Langfassung des ZIB-2-Interviews mit Völkerrechtler JanikJetzt kostenlos streamen
ZIB 2-Interviews
Folge 6: Langfassung des ZIB-2-Interviews mit Völkerrechtler Janik
21 Min.Folge vom 05.01.2026
Laut Ralph Janik, Völkerrechtsexperte und Assistenzprofessor an der Sigmund-Freud-Universität, könne man wegen des Gewaltverbots nicht wie die USA in Venezuela einfallen und den Präsidenten entfernen. Fraglich sei nur, ob Maduro nur Machthaber oder rechtmäßiger Präsident sei. Denn legitime Staatsoberhäupter könnten nicht vor ein Gericht eines anderen Landes gestellt werden. Sendungshinweis: ZIB 2, 05.01.2026, 21:59 Uhr, in ORF 2 und im Stream
