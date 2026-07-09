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ZIB 2-Interviews

Langfassung: Interview mit NEOS-Staatssekretär Schellhorn

ORF2Staffel 1Folge 62vom 09.07.2026
Langfassung: Interview mit NEOS-Staatssekretär Schellhorn

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Folge 62: Langfassung: Interview mit NEOS-Staatssekretär Schellhorn

13 Min.Folge vom 09.07.2026

Bürokratieabbau mit Bremsspuren: Josef Schellhorn verteidigt langsames Tempo in der Koalition. NEOS-Staatssekretär Josef Schellhorn erklärt im Interview, warum der Abbau von Bürokratie langsamer vorangeht als erhofft. Von 113 Maßnahmen seien 38 Prozent umgesetzt, die Abstimmung in einer Dreierkoalition und mit den Ministerien brauche Zeit. Schellhorn räumt Ungeduld ein, verweist aber auf das Ziel: weniger Bürokratie und bis zu 20 Milliarden Euro Entlastung für Wirtschaft und Verwaltung. Sendungshinweis: "ZIB 2" am 09.07.2026 um 22.00 Uhr in ORF 2 und im Stream

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