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ZIB 2-Interviews

Langfassung: Interview mit Politologin Stainer-Hämmerle

ORF2Staffel 1Folge 63vom 10.07.2026
Langfassung: Interview mit Politologin Stainer-Hämmerle

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ZIB 2-Interviews

Folge 63: Langfassung: Interview mit Politologin Stainer-Hämmerle

10 Min.Folge vom 10.07.2026

Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle sieht das oberste Ziel der Regierung darin, das EU-Defizitverfahren möglichst rasch zu beenden. Die Sparmaßnahmen träfen unterschiedliche Gruppen, wodurch sich sowohl ÖVP als auch SPÖ mit ihren Schwerpunkten durchgesetzt hätten. Kritisch sieht sie vor allem die Kommunikation: Die Regierung habe die Verteilung der Belastungen nicht ausreichend erklärt. Sendungshinweis: "ZIB 2" am 10.07.2026 um 22.00 Uhr in ORF 2 und im Stream

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