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ZIB 2-Interviews

Langfassung des "ZIB 2"-Interviews mit Rankweils Bürgermeisterin

ORF2Staffel 1Folge 65vom 13.07.2026
Langfassung des "ZIB 2"-Interviews mit Rankweils Bürgermeisterin

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ZIB 2-Interviews

Folge 65: Langfassung des "ZIB 2"-Interviews mit Rankweils Bürgermeisterin

12 Min.Folge vom 13.07.2026

Rankweils Bürgermeisterin Katharina Wöss-Krall (ÖVP) ist seit 2019 als Bürgermeisterin für den 12.000-Einwohner-Ort politisch verantwortlich. Sie vermutet hinter der immer noch niedrigen Quote von 12 Prozent an weiblichen Bürgermeistern in Österreich, dass sich viele Frauen das Amt nicht zutrauen. Sendungshinweis: "ZIB 2" am 13.07.2026 um 22.00 Uhr in ORF 2 und im Stream

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