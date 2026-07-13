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ZIB 2-Interviews
Folge 65: Langfassung des "ZIB 2"-Interviews mit Rankweils Bürgermeisterin
12 Min.Folge vom 13.07.2026
Rankweils Bürgermeisterin Katharina Wöss-Krall (ÖVP) ist seit 2019 als Bürgermeisterin für den 12.000-Einwohner-Ort politisch verantwortlich. Sie vermutet hinter der immer noch niedrigen Quote von 12 Prozent an weiblichen Bürgermeistern in Österreich, dass sich viele Frauen das Amt nicht zutrauen. Sendungshinweis: "ZIB 2" am 13.07.2026 um 22.00 Uhr in ORF 2 und im Stream
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