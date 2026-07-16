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ZIB 2-Interviews
Folge 67: Langfassung des ZIB-2-Interviews mit EU-Kommissar Brunner
15 Min.Folge vom 16.07.2026
EU-Innen- und Migrationskommissar Magnus Brunner (ÖVP) fordert im Rahmen des informellen Treffen der EU-Innenminister in Dublin erneut ein schrittweises Ende der "harten Grenzkontrollen" im Schengenraum. Brunner argumentiert das mit den sinkenden Zahlen bei illegaler Migration. Doch Deutschland, Schweden und Österreich wollen weiter Grenzkontrollen durchführen. Sendungshinweis: ZIB 2 am 16.07.2026 um 22:00 Uhr in ORF 2 und im Stream Sendungshinweis: ZIB 2 am 16.07.2026 um 22:00 Uhr in ORF 2 und im Stream
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