Langfassung: "Tirol heute" - Sommergespräch mit Birgit Obermüller (NEOS)Jetzt kostenlos streamen
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Folge 68: Langfassung: "Tirol heute" - Sommergespräch mit Birgit Obermüller (NEOS)
19 Min.Folge vom 20.07.2026
Tirols NEOS-Chefin Birgit Obermüller sprach über die bevorstehende Landtagswahl und ihre Forderungen in der Verkehrspolitik. Im Fokus standen dabei der zunehmende Transitverkehr, eine mögliche Abschaffung des Dieselprivilegs und eine höhere Straßenmaut. Sendungshinweis: "Tirol heute" vom 20.07.2026 um 19 Uhr.
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