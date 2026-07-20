Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB 2-Interviews

Langfassung: "Tirol heute" - Sommergespräch mit Birgit Obermüller (NEOS)

ORF2Staffel 1Folge 68vom 20.07.2026
Langfassung: "Tirol heute" - Sommergespräch mit Birgit Obermüller (NEOS)

Langfassung: "Tirol heute" - Sommergespräch mit Birgit Obermüller (NEOS)Jetzt kostenlos streamen

ZIB 2-Interviews

Folge 68: Langfassung: "Tirol heute" - Sommergespräch mit Birgit Obermüller (NEOS)

19 Min.Folge vom 20.07.2026

Tirols NEOS-Chefin Birgit Obermüller sprach über die bevorstehende Landtagswahl und ihre Forderungen in der Verkehrspolitik. Im Fokus standen dabei der zunehmende Transitverkehr, eine mögliche Abschaffung des Dieselprivilegs und eine höhere Straßenmaut. Sendungshinweis: "Tirol heute" vom 20.07.2026 um 19 Uhr.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

ZIB 2-Interviews
ORF2
ZIB 2-Interviews

ZIB 2-Interviews

Alle 1 Staffeln und Folgen