Langfassung des ZIB-2-Interviews mit BBC-Journalist GlennyJetzt kostenlos streamen
ZIB 2-Interviews
Folge 69: Langfassung des ZIB-2-Interviews mit BBC-Journalist Glenny
9 Min.Folge vom 20.07.2026
BBC-Journalist Misha Glenny attestiert dem britischen Neo-Premier Andy Burnham einen viel selbstbewussteren Stil und bessere Rhetorik als dessen Vorgänger und Labour-Parteikollegen Keir Starmer. So wolle Burnham beispielsweise die Obdachlosigkeit in Großbritannien beseitigen, die Reste von Thatchers Politik korrigieren und ist für einen Wiedereintritt Großbritanniens in die EU. Sendungshinweis: ZIB 2 am 20.07.2026 um 22 Uhr in ORF 2 und im Stream Foto: ORF
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