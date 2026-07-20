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ZIB 2-Interviews

Langfassung des ZIB-2-Interviews mit BBC-Journalist Glenny

ORF2Staffel 1Folge 69vom 20.07.2026
Langfassung des ZIB-2-Interviews mit BBC-Journalist Glenny

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Folge 69: Langfassung des ZIB-2-Interviews mit BBC-Journalist Glenny

9 Min.Folge vom 20.07.2026

BBC-Journalist Misha Glenny attestiert dem britischen Neo-Premier Andy Burnham einen viel selbstbewussteren Stil und bessere Rhetorik als dessen Vorgänger und Labour-Parteikollegen Keir Starmer. So wolle Burnham beispielsweise die Obdachlosigkeit in Großbritannien beseitigen, die Reste von Thatchers Politik korrigieren und ist für einen Wiedereintritt Großbritanniens in die EU. Sendungshinweis: ZIB 2 am 20.07.2026 um 22 Uhr in ORF 2 und im Stream Foto: ORF

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