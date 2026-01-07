Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB 2-Interviews

ZIB-2-Langfassung des Interviews mit Politologe Münkler

ORF2Staffel 1Folge 7vom 07.01.2026
ZIB-2-Langfassung des Interviews mit Politologe Münkler

ZIB-2-Langfassung des Interviews mit Politologe MünklerJetzt kostenlos streamen

ZIB 2-Interviews

Folge 7: ZIB-2-Langfassung des Interviews mit Politologe Münkler

19 Min.Folge vom 07.01.2026

Für den Politologen Herfried Münkler ist Europa auf den nuklearen Schutzschirm der US-Amerikaner angewiesen. Im Falle einer Annexion Grönlands könnte man aber eine europäische NATO-Abspaltung andenken, da auf die USA kein Verlass mehr sei. Neutralität stuft er als selbstgewählte Schwäche und Bedeutungslosigkeit ein. Sendungshinweis: ZIB 2 am 07.01.2026, 22:00 Uhr, in ORF 2 und im Stream

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

ZIB 2-Interviews
ORF2
ZIB 2-Interviews

ZIB 2-Interviews

Alle 1 Staffeln und Folgen