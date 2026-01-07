ZIB-2-Langfassung des Interviews mit Politologe MünklerJetzt kostenlos streamen
ZIB 2-Interviews
Folge 7: ZIB-2-Langfassung des Interviews mit Politologe Münkler
19 Min.Folge vom 07.01.2026
Für den Politologen Herfried Münkler ist Europa auf den nuklearen Schutzschirm der US-Amerikaner angewiesen. Im Falle einer Annexion Grönlands könnte man aber eine europäische NATO-Abspaltung andenken, da auf die USA kein Verlass mehr sei. Neutralität stuft er als selbstgewählte Schwäche und Bedeutungslosigkeit ein. Sendungshinweis: ZIB 2 am 07.01.2026, 22:00 Uhr, in ORF 2 und im Stream
