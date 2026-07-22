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ZIB 2-Interviews
Folge 70: Langfassung: "ZIB 2"-Interview mit Historiker Oliver Rathkolb
12 Min.Folge vom 22.07.2026
Oliver Rathkolb, langjähriger Vorstand des Wiener Instituts für Zeitgeschichte, beriet für einige Zeit das Innenministerium im Umgang mit Adolf Hitlers Geburtshaus in Braunau. Im Interview mit Armin Wolf bewertete er die umstrittene neue Nutzung des Hauses als Polizeizentrum. Nach anfänglicher Skepsis glaubt er, dass die Nutzung insbesondere heute einen guten Zweck erfüllen kann, da die zentrale Aufgabe der Polizei die Verteidigung der Verfassung sei. Sendungshinweis: ZIB 2 am 22.07.2026 um 22:00 Uhr in ORF 2 und im Stream
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