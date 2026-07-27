Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB 2-Interviews

Langfassung: "Tirol heute"-Sommergespräch mit Gebi Mair (Grüne)

ORF2Staffel 1Folge 72vom 27.07.2026
Langfassung: "Tirol heute"-Sommergespräch mit Gebi Mair (Grüne)

Langfassung: "Tirol heute"-Sommergespräch mit Gebi Mair (Grüne)Jetzt kostenlos streamen

ZIB 2-Interviews

Folge 72: Langfassung: "Tirol heute"-Sommergespräch mit Gebi Mair (Grüne)

20 Min.Folge vom 27.07.2026

Klubobmann der Grünen im Tiroler Landtag, Gebi Mair, sprach im Sommergespräch über die bevorstehende Wahl. Themen waren unter anderem die mögliche Entwicklung des Wahlergebnisses, denkbare Koalitionen und die Rolle der Grünen in der Politik. Mair betonte, dass es die Grünen in der Regierung brauche und die Partei sich weiterhin um eine konstruktive Zusammenarbeit bemühe. Inhaltliche Schwerpunkte der Grünen seien dabei vor allem leistbares Wohnen, Maßnahmen für eine gute Energiewende sowie passende Verkehrsmaßnahmen. Sendungshinweis: "Tirol heute" vom 27.07.2026 um 19 Uhr.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

ZIB 2-Interviews
ORF2
ZIB 2-Interviews

ZIB 2-Interviews

Alle 1 Staffeln und Folgen