"Wien heute"-Langfassung: Leiter der Blutspendezentrale Simon GänsdorferJetzt kostenlos streamen
ZIB 2-Interviews
Folge 72: "Wien heute"-Langfassung: Leiter der Blutspendezentrale Simon Gänsdorfer
12 Min.Folge vom 01.08.2026
Simon Gänsdorfer, Leiter der Blutspendezentrale, sprach über die aktuelle Versorgungslage und die Bedeutung ausreichender Blutreserven. Er erklärte, dass die Bestände derzeit knapper seien als geplant und der Bedarf an Blutspenden in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter steigen werde. Zudem ging es um die wichtigsten Eckdaten rund um Blutspenden, die Versorgung der Spitäler und die Bedeutung ausreichender Reserven für den Ernstfall. Sendungshinweis: "Wien heute" vom 01.08.2026 um 19:00 Uhr auf ORF 2.
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