Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB 2-Interviews

"Wien heute"-Langfassung: Leiter der Blutspendezentrale Simon Gänsdorfer

ORF2Staffel 1Folge 72vom 01.08.2026
"Wien heute"-Langfassung: Leiter der Blutspendezentrale Simon Gänsdorfer

"Wien heute"-Langfassung: Leiter der Blutspendezentrale Simon GänsdorferJetzt kostenlos streamen

ZIB 2-Interviews

Folge 72: "Wien heute"-Langfassung: Leiter der Blutspendezentrale Simon Gänsdorfer

12 Min.Folge vom 01.08.2026

Simon Gänsdorfer, Leiter der Blutspendezentrale, sprach über die aktuelle Versorgungslage und die Bedeutung ausreichender Blutreserven. Er erklärte, dass die Bestände derzeit knapper seien als geplant und der Bedarf an Blutspenden in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter steigen werde. Zudem ging es um die wichtigsten Eckdaten rund um Blutspenden, die Versorgung der Spitäler und die Bedeutung ausreichender Reserven für den Ernstfall. Sendungshinweis: "Wien heute" vom 01.08.2026 um 19:00 Uhr auf ORF 2.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

ZIB 2-Interviews
ORF2
ZIB 2-Interviews

ZIB 2-Interviews

Alle 1 Staffeln und Folgen