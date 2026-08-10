Langfassung des ORF-Tirol-Sommergesprächs mit Philip Wohlgemuth (SPÖ)Jetzt kostenlos streamen
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Folge 73: Langfassung des ORF-Tirol-Sommergesprächs mit Philip Wohlgemuth (SPÖ)
21 Min.Folge vom 10.08.2026
Die Baulandmobilisierung, der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung, Investitionen in die Wohnbauförderung: Das seien einige der Erfolge, die der Regierungskoalition zu verdanken sind, sagt Landeshauptmannstellvertreter Philip Wohlgemuth. Der Tiroler SPÖ-Chef war zu Gast im ORF-Tirol-Sommergespräch mit Chefredakteur Georg Laich.
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